Facebook активировал функцию Safety Check после нападения в Париже

В Париже Facebook активировал опцию Safety check, которая позволяет пользователям сообщить о том, что они находятся в безопасности. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, пользователи соцсети после нападения в Париже могут предложить или получить помощь, а также сообщить своим близким о том, что с ними все в порядке.

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Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже.

По данным СМИ, террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.