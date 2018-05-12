Boston Dynamics решила продавать своих роботов-собак

Американская компания Boston Dynamics начнет продажу своих роботов-собак SpotMini в 2019 году. Об этом объявил один из основателей компании Марк Рэйберт, пишет TechCrunch.

Boston Dynamics намеревается создать первую сотню экземпляров до конца этого года. Продажи начнутся не ранее 2019 года. Тогда же компания собирается увеличить объемы производства.

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В компании пока не готовы назвать ценник SpotMini, но подчеркивают, что создание последних прототипов оказалось в разы дешевле, чем предыдущих.

Ранее сообщалось, что робот-собака от Boston Dynamics научилась открывать и придерживать дверь.