Первую леди США Меланью Трамп снова обвинили в плагиате в рамках запуска ее кампании по обеспечению безопасности для детей в интернете, передает «Би-би-си».

Сообщается, что речь идет о тексте и графике буклета «Будь лучшим», который был опубликован в ходе кампании. Отмечается, что они были практически идентичны изданию аналогичного буклета при администрации бывшего президента США Барака Обамы. В качестве авторов буклета были указаны сама Меланья Трамп и Федеральная комиссия по торговле. После того, как в интернете указали на сходства между текстами, в графе авторства стало указано: «Буклет Федеральной комиссии по торговле, представленный Первой Леди Меланьей Трамп».

Ранее СМИ уличили жену Трампа в плагиате речи первой леди США Мишель Обамы.