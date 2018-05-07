WSJ: в США опубликуют рекламу из Facebook по «российскому делу»

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликует рекламные объявления из социальной сети Facebook, связанные с «вмешательством России» в президентские выборы США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, объявления будут представлены в течении недели. Однако, срок публикации может сдвинуться, так как демократы не могут достичь соглашения с администрацией Facebook. Стороны спорят о необходимости сокрытия информации о пользователях, которые прокомментировали эти рекламные объявления.

Ранее СМИ сообщили, что суд отказал спецпрокурору США Роберту Мюллеру в переносе заседания по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы США.