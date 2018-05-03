Маккейн призвал Вашингтон к кибератаке против России

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в своей новой книге призвал власти США всерьез обдумать вопрос кибератаки против России. Об этом сообщает Defence News.

По мнению сенатора, такая мера должна стать ответом на «вмешательство» России в американские выборы 2016 года.

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В книге Маккейн также говорит о том, что не испытывает ненависти к России, однако считает, что США должны «заставить Путина глубоко сожалеть о нападении на основы нашей демократии — свободные и справедливые выборы».

Ранее Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа принять конкретные меры в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.