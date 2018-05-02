Cambridge Analytica остановила работу после инцидента с Facebook

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica прекращает свою работу после того, как стало известно, что она незаконно получила данные десятков миллионов пользователей соцсети Facebook, сообщает The Wall Street Journal.

В корпорации Twitter Inc. рассказали, что продали доступ к публичным данным в соцсети компании Александра Когана Global Science Research, предоставившей данные пользователей Facebook сторонней компании Cambridge Analytica.

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Как отмечается, компания Когана получила доступ к публичным твитам, размещенным в соцсети в течения пяти месяцев с декабря 2014 до апреля 2015 года. В Twitter подчеркнули, что при этом речь идет исключительно о размещенной в открытом доступе информации, а не о личных данных пользователей.

Ранее Коган, один из создателей фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные Cambridge Analytica, заявил, что раньше данная практика считалась нормой.