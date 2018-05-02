США вдвое увеличат помощь Украине на поддержку кибербезопасности

США вдвое увеличат помощь Украине для укрепления кибербезопасности страны, сообщает телеканал «112 Украина».

Об этом рассказал помощник госсекретаря Уэсс Митчелл по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы обсудили вопросы кибербезопасности, и я с гордостью могу объявить, что мы удваиваем размер помощи в этом направлении – в укреплении кибербезопасности – с $5 млн до $10 млн», — заявил Митчелл.

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Он также заявил о поддержке со стороны США прогресса, который Украина показывает в своем стремлении к НАТО и евроатлантической интеграции.

«Я только что вернулся со встречи министров иностранных дел стран - членов НАТО, которая состоялась недавно в Брюсселе, и на этой встрече недавно назначенный госсекретарь США Помпео еще раз подчеркнул поддержку того прогресса, который Украина показывает в своем стремлении к НАТО и евроатлантической интеграции», — сказал он.

Ранее Порошенко поблагодарил Трампа за доставку «долгожданных» комплексов Javelin на Украину.