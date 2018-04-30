В Иране суд запретил использовать Telegram

В Иране судебные органы приняли решение запретить использование мессенджера Telegram с целью защиты национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

«Принимая во внимание различные жалобы на применение приложения для общения в сети Telegram гражданами Ирана и исходя из требований организаций безопасности, направленных на противодействие незаконной деятельности Telegram, судебные органы запретили его использование в Иране», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что такое решение было принято спустя несколько дней после запрета использовать мессенджер правительственным органам.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что гордится Россией.