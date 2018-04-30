Дуров рассказал о гордости за Россию

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что гордится Россией. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, тысячи «молодых и прогрессивных» участвуют в проходящей в столице акции в поддержку свободы интернета.

«Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир», — написал Дуров.

Ранее сообщалось, что в Москве митинг в поддержку мессенджера Telegram собрал 7,5 тысяч участников.