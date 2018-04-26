Дворкович о блокировке Telegram: у меня работает

Вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал, что у него функционирует мессенджер Telegram, передает РИА «Новости».

Об этом он сообщил в ответ на просьбу прокомментировать информацию об убытках компаний из-за блокировки мессенджера.

«А у меня работает», — сказал Дворкович в ответ на просьбу о комментарии.

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На уточняющий вопрос, продолжает ли он пользоваться данным мессенджером, вице-премьер промолчал.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев также ранее заявлял, что «не очень верит» в успех блокировки Telegram.

Ранее руководство Роскомнадзора пообещало изменить свой подход к блокировке мессенджера Telegram и больше не блокировать веерно крупные подсети.