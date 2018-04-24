В Facebook впервые раскрыли правила удаления постов

Руководство социальной сети Facebook впервые опубликовало внутренние правила, касающиеся правил, которыми должны руководствоваться сотрудники при удалении постов или блокировке пользователей.

Документ содержит в себе шесть глав: «Насилие и преступное поведение», «Безопасность», «Спорный контент», «Целостность и подлинность», «Соблюдение прав на интеллектуальную собственность» и «Запросы относительно контента». Среди причин, которые могут привести к удалению сообщения, относятся «правдоподобные угрозы», поддержка терроризма, признание в совершении пользователем или его сообщниками преступлений, размещение изображений обнаженного детского тела и явных изображений полового акта, призывы к травле и публикация личной информации других лиц.

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В руководстве социальной сети отметили, что жесткость правил зависит от степени серьезности нарушения и персональной истории пользования Facebook.

Ранее участник скандала с данными Facebook рассказал о своих мотивах.