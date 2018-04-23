Роскомнадзор придумал, как узаконить борьбу с обходом блокировок

Роскомнадзор опубликовал новую версию подзаконного акта, который регулирует борьбу с обходом блокировок, в том числе через VPN и анонимайзеры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, обновленный документ отличается от предыдущей версии тем, что ведомство получает новое основание для блокировки сайтов: «судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу».

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Издание со ссылкой на экспертов указывает, что такой документ нужен, чтобы ввести в легальное поле действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.

«Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и таким образом подвести правовую базу под свои действия», — предположила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Ранее Роскомнадзор признал, что заблокировал ряд IP-адресов Google, поскольку они использовались для обхода блокировки Telegram.