В МИД заявили об отсутствии запросов от США о происхождении вируса NotPetya

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности и посол МИД по особым поручениям Андрей Крутских рассказал, что созданная в 2013 году русско-американская «горячая линия» по кибербезопасности продолжает действовать, хотя США ей не пользуются. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

«...все, что предусмотрено соглашениями 2013 года, остается в силе. Это рабочие каналы. Но американцы их, несмотря на публично звучащие в наш адрес обвинения, фактически не задействуют», — заявил Крутских.

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Он уточнил, что российская сторона также не использовала эти каналы, так как в этом не было необходимости. По словам Крутских, запросов по поводу происхождения вируса NotPetya от американской стороны в России не получали.

Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил о непричастности России к распространению вируса NоtPetya и подчеркнул, что в атаках виден «украинский след».