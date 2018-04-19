Песков заявил о недопустимости сбоев в работе сервисов из-за блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram не должна приводить к сбоям в работе других сервисов, передает РИА «Новости».

«Безусловно, выпадения из рабочего поля каких-то сервисов не должно быть, поэтому в каждом конкретном случае нужно предпринимать предусмотренное законодательством действие. Это технологический вопрос, поэтому, конечно, нужно просить его комментировать в Роскомнадзоре», — ответил Песков на вопрос, не имеет ли блокировка Telegram слишком серьезных последствий.

Ранее советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, которые повлекли за собой сбои в работе ряда компаний.