«Ъ»: Роскомнадзор внес в черный список более 15 млн IP-адресов из-за блокировки Telegram
Блокировка мессенджера Telegram оказалась наиболее масштабной операцией Роскомнадзора по ограничению доступа, пишет «Коммерсантъ».
В черный список попали попали подсети, которые Telegram использовал для обхода блокировок. Всего эти действия затронули более 15 миллионов IP-адресов, в том числе ресурсы Amazon и Google, пишет издание.
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По данным издания, это уже привело к проблемам для многих интернет-сервисов.
Ранее сообщалось, что сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атаке.
Создатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности выделить миллионы долларов из личных средств на гранты для администраторов сервисов proxy/VPN, помогающих обойти блокировку мессенджера.