«Ъ»: Роскомнадзор внес в черный список более 15 млн IP-адресов из-за блокировки Telegram

Блокировка мессенджера Telegram оказалась наиболее масштабной операцией Роскомнадзора по ограничению доступа, пишет «Коммерсантъ».

В черный список попали попали подсети, которые Telegram использовал для обхода блокировок. Всего эти действия затронули более 15 миллионов IP-адресов, в том числе ресурсы Amazon и Google, пишет издание.

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По данным издания, это уже привело к проблемам для многих интернет-сервисов.

Ранее сообщалось, что сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атаке.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности выделить миллионы долларов из личных средств на гранты для администраторов сервисов proxy/VPN, помогающих обойти блокировку мессенджера.