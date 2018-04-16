Дуров назвал три последствия блокировки Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров, комментируя начало блокировки мессенджера в России, назвал три последствия этого решения. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Во-первых, он считает, что блокировка ухудшит качество жизни 15 миллионов россиян , так как Telegram без VPN может быть временами недоступен.

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Вторых последствием Дуров называет то, что террористическая угроза в стране останется на прежнем уровне.

«Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN», — написал Дуров.

В-третьих, по его мнению, это поспособствует снижению национальной безопасности России

«Часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к России площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook», — отметил Дуров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по блокировке мессенджера Telegram в России будут реализовываться и назвал преждевременными разговоры об эффективности технологических мер.

Сайт и веб-версию Telegram внесли в реестр запрещенной информации. Дуров заявлял, что в мессенджере скоро заработают встроенные методы обхода блокировок.