Пользователи в России сообщают о недоступности Telegram

Ряду российских пользователей не доступна работа мессенджера Telegram. Об этом пользователи сообщают в твиттере.

В соцсетях жалуются, что в некоторых мобильных операторах мессенджер больше не работает. Также у ряда пользователей не открывается сайт Telegram.

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16 апреля представители Роскомнадзора направили операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников заявил, что в российском законодательстве могут произойти оперативные изменения, если у Роскомнадзора не выйдет полная блокировка мессенджера Telegram.

Сайт и веб-версию Telegram внесли в реестр запрещенной информации. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере скоро заработают встроенные методы обхода блокировок.