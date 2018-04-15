Депутат из Ярославля растоптал свой iPad в ответ на американские санкции

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский растоптал ногами iPad в ответ на американские санкции, передает РИА «Новости». Видеоролик он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

«В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример», — написал Петровский.

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Депутат рассказал, что теперь будет пользоваться телефоном и планшетом китайского производства.

В комментариях Петровскому намекнули, что в знак протеста ему следует также удалиться из фейсбука.

Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США. Согласно тексту документа, в качестве ответных мер на «недружественные действия» США Россия может ввести запрет или ограничение ввоза на территорию России американской сельхозпродукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов.