Сервис Opera VPN объявил о прекращении работы

Компания Opera Software объявила о прекращении работы сервиса Opera VPN, передает РИА «Новости».

Сервис прекратит работу с 30 апреля.

Причины закрытия сервиса не сообщаются.

«Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит возможность повторного введения запрета на VPN-сервисы. Депутаты Госдумы проанализируют необходимость введения на законодательном уровне запрета на использование VPN-сервисов после блокировки мессенджера Telegram.