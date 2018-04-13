Госдума рассмотрит возможность введения запрета на VPN-сервисы

Заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников заявил, что депутаты Госдумы проанализируют необходимость введения на законодательном уровне запрета на использование VPN-сервисов после блокировки мессенджера Telegram, передает РИА «Новости».

«Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать», — сказал Крупенников.

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Он также отметил, что Роскомнадзор «еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба».

Ранее источник назвал дату отправки операторам данных для блокировки Telegram.