Источник назвал дату отправки операторам данных для блокировки Telegram

Руководство Роскомнадзора планирует отправить операторам связи и интернет-провайдерам адреса Telegram на выгрузку для начала блокировки мессенджера на территории России 16 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Роскомнадзор направит адреса Telegram на выгрузку операторам связи для блокировки мессенджера в понедельник», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что сайт и веб-версию Telegram внесли в реестр запрещенной информации. Также ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере скоро заработают встроенные методы обхода блокировок. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников заявил, что в российском законодательстве могут произойти «оперативные изменения», если у Роскомнадзора не выйдет полная блокировка мессенджера Telegram.