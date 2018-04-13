В ОБСЕ раскритиковали блокировку Telegram

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что блокировка мессенджера Telegram в России ограничивает свободу слова. Слова Дезира опубликованы на сайте организации.

«Решение заблокировать Telegram вызывает беспокойство, так как оно препятствует важной роли интернета в содействии осуществления права на свободу выражения. В последние годы Telegram также стал важным каналом распространения информации различных СМИ. Я призываю российские власти пересмотреть запретительные меры, чтобы содействовать свободной, независимой и разнообразной среде коммуникации», — цитирует слова Дезира пресс-служба организации.

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Также он подчеркнул, что решение о блокировке мессенджера «ограничивает свободу слова и свободу СМИ».

Ранее сообщалось, что сайт и веб-версию Telegram внесли в реестр запрещенной информации. В Госдуме отметили, что если блокировка мессенджера не будет удачной, то депутаты готовы изменению законов России.