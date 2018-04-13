Юристы Telegram пообещали обжаловать решение о блокировке мессенджера

Юристы Telegram заявили о намерении обжаловать решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на представителя Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрия Колбасина.

«Адвокаты Международной Агоры не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать», — заявил Колбасин.

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Ранее он рассказал, что по состоянию на утро 13 апреля представители правозащитной группы не получили ни иска, ни определения суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию, а адвокат Telegram обратился в Таганский суд Москвы с просьбой отложить заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений и предоставить копию иска Роскомнадзора, но не получил ответа.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.