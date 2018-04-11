И.о. главы Cambridge Analytica ушел в отставку

Исполняющий обязанности главы компании Cambridge Analytica, которая замешана в скандале с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, Александр Тайлер ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, Тайлер вернется к своей прежней работе в качестве начальника отдела данных фирмы, «чтобы сосредоточиться на различных технических расследованиях и запросах».

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Александр Тайлер стал и.о. главы Cambridge Analytica после того, как директор компании Александр Никс был отстранен.

Cambridge Analytica обвиняют в незаконным получении личных данных 87 млн пользователей соцсети Facebook, а также использовании этой информации для влияния на итог различных выборов по всему миру.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал информацию о хранении данных Cambridge Analytica в России.