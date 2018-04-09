CNN: YouTube обвинили в незаконном сборе конфиденциальных данных о детях

В США члены правозащитных организаций направили в Федеральную торговую комиссию жалобу на видеохостинг YouTube, передает CNN.

Как сообщается, дочернюю компанию Google обвиняют в незаконном сборе информации о лицах младше 13 лет. Таким образом нарушается закон о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act — COPPA): YouTube собирает конфиденциальную информацию о подписчиках каналов, в том числе о детях, не получая на это согласия их родителей. В поданной в комиссию жалобе отмечается, что за несколько лет были нарушены права более 23 млн детей. Кроме того, выдвинуто требование оштрафовать Google по меньшей мене на $41 млн.

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«Google получает большие прибыли от сбора и использования персональных данных о детях на YouTube. Этот незаконный сбор происходит уже много лет и охватывает десятки миллионов детей в США», — говорится в жалобе.

Ранее сообщалось, что стрельба в головном офисе YouTube произошла из-за бытового конфликта и не связана с терроризмом.