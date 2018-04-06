Дуров отреагировал на сообщения о получении им гражданства Британии

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на сообщения о том, что он получил гражданство Великобритании. Об этом сообщает TJ.

СМИ, в частности РИА «Новости», сообщили, что 28 февраля Дуров зарегистрировал в Британии компанию Telegram Open Network и получил гражданство этой страны.

Реклама

При этом в документах на сайте Регистрационной палаты действительно указывается, что он является гражданином Британии.

Однако в разговоре с TJ Дуров опроверг эту информацию, назвав ее «фейком». Других комментариев он не предоставил.