Песков: в Кремле считают Telegram удобным и используют его

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пользуются мессенджером Telegram и считают его удобным, однако готовы к его блокировке, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что много есть мессенджеров. Telegram очень удобный, действительно, мы используем его, в том числе и для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос журналистов о наличии у Кремля альтернативы на случай блокировки мессенджера.

Ранее Песков рассказал о составлении дайджестов Telegram-каналов для Путина.