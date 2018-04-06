Юристы Telegram прокомментировали сообщение о судебном иске

Юристы, представляющие компанию Telegram, подготовят возражения на иск, который подал Роскомнадзор в Таганский суд Москвы с требованием заблокировать мессенджер.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» адвокат Павел Чиков.

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«Иска Роскомнадзора на руках нет. На сайте Таганского суда такого дела пока нет. Будет иск, будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство, какие основания и так далее. Telegram подготовит возражения на иск, все документы, как всегда, будут опубликованы на сайте», — написал Чиков.

Он подчеркнул, что позиция компании остается прежней — «требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от суда ограничить доступ к Telegram.