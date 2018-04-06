Роскомнадзор потребовал от суда ограничить доступ к Telegram

Представители Роскомнадзора направили исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам Telegram в России, об этом сообщается на сайте ведомства.

«На основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в тексте официального сообщения.

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В Роскомнадзоре также уточнили, что иск был подан в связи с выявлением ФСБ России неисполнения руководством компании обязанностей организатора распространения информации в соответствии с законодательством.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не получали официального ответа от Telegram по поводу предоставления ФСБ России ключей шифрования сообщений мессенджера.