Цукерберга позвали дать показания в конгрессе

Основатель Facebook Марк Цукерберг даст показания комитетам конгресса по делу об утечке данных данных миллионов пользователей соцсети. Об этом сообщает Reuters.

Слушания назначены на 10 и 11 апреля.

«Слушания станут важной возможностью пролить свет на критические проблемы конфиденциальности данных пользователей и помогут всем американцам лучше понять, что происходить с их информацией в сети», — говорится в совместном заявлении конгрессменов Грега Уолдена и Фрэнка Паллона.

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Ранее Facebook заявили об утечке данных более 87 млн пользователей — при этом ранее речь шла о 50 млн.

Личные данные пользователей оказались в распоряжении сторонней британской компании Cambridge Analytica, которая работала на президентскую кампанию Дональда Трампа.