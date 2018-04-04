Facebook ограничит приложениям доступ к данным пользователей

Руководство социальной сети Facebook в официальном блоге сообщило о решении по ограничению доступа сторонних приложений к данным пользователей, которыми те делятся в событиях и группах.

«С сегодняшнего дня приложения, использующие программный интерфейс Facebook (API), не смогут получить доступ к списку гостей или сообщения в группе события. В будущем лишь приложения, которые мы подтверждаем и которые согласились со строгими правилами будут получать доступ к событию», — говорится в тексте сообщения.

Реклама

Отмечается, что аналогичная мера будет также распространена на группы, в которые входят пользователи. Также для приложений будет запрещен доступ к информации, которая касается религиозных и политических взглядов пользователей, статуса их отношений, списка друзей и прочих личных данных.

Ранее в Facebook заявили об утечке данных более 87 млн пользователей.