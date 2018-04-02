В Роскомнадзоре заявили, что не получали ответа от Telegram

В Роскомнадзоре заявили, что не получали официального ответа от Telegram по поводу предоставления ФСБ России ключей шифрования сообщений мессенджера, передает РИА «Новости».

«По данным на 13.00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited», — говорится в заявлении ведомства.

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Кроме того, отмечается, что по почте или на адрес электронной почты уведомления от владельцев, администраторов или представителей компании не поступали. В ведомстве подчеркнули, что рассмотрят ответ по получении.

Ранее в Telegram объяснили невозможность предоставления ФСБ ключей шифрования.