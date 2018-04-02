Российского программиста Левашова решили судить в США в конце года

Суд над российским программистом Петром Левашовым в США назначили на декабрь 2018 года. Об этом сообщил адвокат россиянина Игорь Литвак, пишут «Известия».

Левашов был задержан в Испании в апреле прошлого года. В феврале нынешнего года испанские власти экстрадировали россиянина в США. Американская сторона обвиняет программиста в создании глобального ботнета Kelihos и заражении десятков тысяч компьютеров.

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Литвак пояснил, что рассмотрение дела присяжными займет несколько месяцев.

«Суд пройдет в штате Коннектикут и может продлиться несколько месяцев, а то и лет. Таким образом, вынесение вердикта стоит ожидать только в 2019 году, а может, и позже. Судья отложил начало процесса из-за сложности дела. Ни защита, ни прокуратура не готовы начинать в апреле», — рассказал адвокат.

По словам Литвака, сторона обвинения пока не предоставила никаких доказательств. При этом отмечается, что Левашову грозит до 50 лет заключения.

Ранее МИД России потребовал прекратить издевательства над Левашовым в американской тюрьме.