Иран заменит Telegram собственным приложением

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что приложение, которое заменит Telegram, будет выпущено в Иране через несколько недель. Об этом сообщает агентство «Мехр».

По словам парламентария, такое решение было обусловлено соображениями национальной безопасности, так как по данным властей, в Telegram планировались масштабные акции протеста, прошедшие в конце 2017-начале 2018 года.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана обсудил возможность блокировки Telegram в связи с протестами.