В ОП попросили Роскомнадзор закрыть группу украинского пранкера
Член Общественной Палаты Илья Ремесло обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой закрыть группу в социальной сети «ВКонтакте», созданную украинским пранкером Евгением Вольновым, в которой распространялась информация о сотнях погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Отмечается, что в группе состоят более 170 тысяч человек.
«Обратился в @roscomnadzor и @Genproc с требованием заблокировать группу в контакте «Евгения Вольнова», где распространялся фейк о сотнях погибших», — написал Ремесло в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что ложную информацию о «сотнях погибших» при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.
На Youtube-канале пранкера появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.