Дуров ответил на угрозу блокировки Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угроза блокировки мессенджера в России не принесет никаких результатов. Об этом он написал в твиттере.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст личные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и приватность», — написал Дуров.

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Ранее Верховный суд России отклонил иск юристов Telegram и обязал компанию предоставить ФСБ ключи шифрования.

После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ключей шифрования. Если Telegram не сделает этого, то ему грозит блокировка.