Беспроводная зарядка изнашивает аккумулятор iPhone X

Эксперты пришли к выводу, что беспроводная зарядка у iPhone X и iPhone 8 быстрее изнашивает батарею, чем «классическая» зарядка с помощью кабеля. Об этом сообщает ZDNet.

Автор исследования Эдриан Кингсли-Хьюз отмечает, что аккумулятор Apple приходит в негодность спустя 500 циклов зарядки. Он начал пользоваться беспроводной зарядкой в сентябре, и к марту его iPhone уже достиг 135 циклов. По расчетам автора, с таким темпом батарея полностью износится за 20 месяцев, хотя стандартная продолжительность жизни аккумулятора в эпоху проводной зарядки составляла как минимум три года.

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Кингсли-Хьюз добавил, что после переключения на полный беспроводной цикл, он вынужден постоянно заряжать свое устройство. Теперь он намерен отказаться от новой технологии и снова перейти на кабельную зарядку.

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