Россиянин Мартышев признал себя виновным в США в кибермошенничестве

Россиянин Юрий Мартышев в ходе заседания суда в США признал себя виновным по двум пунктам компьютерного мошенничества из четырех. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Мартышев признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного мошенничества и в пособничестве компьютерному мошенничеству.

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Теперь ему грозит по этим пунктам до 15 лет тюрьмы, а в случае одновременного отбытия наказания по двум пунктам — до 10 лет.

В июле 2017 года Мартышев был экстрадирован из Латвии в США. Тогда не сообщалось, в чем именно американская сторона обвиняет россиянина.