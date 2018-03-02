Мюллер обвинил россиян в похищении электронных писем демократов

Спецпрокурор США по российскому делу Роберт Мюллер готовит обвинение в отношении россиян, якобы причастных к похищению и распространению электронных писем демократов во время выборов 2016 года, передает NBC News.

По данным источников, обвинения будет в значительной степени зависеть от информации, собранной ЦРУ, ФБР и АНБ.

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Отмечается, что у Мюллера уже собраны обвинения по данному делу, однако он не оглашает их из-за «стратегических вопросов».

16 февраля офис Мюллера выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний по делу о «вмешательстве» в выборы.