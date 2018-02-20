В Госдуме предложили создать министерство виртуальной реальности

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России министерство технологий и виртуальной реальности, сообщает RT.

«Цель ведомства будет состоять в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в нашей стране с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов», — сказал Чернышов.

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По его словам, новое министерство поможет в цифровизации населения страны, что поспособствует развитию экономики и улучшению благосостояния россиян.

Ранее сообщалось, что депутат Виталий Милонов предложил создать «министерство по делам бомжей».