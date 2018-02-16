Белый дом обвинил Россию в кибератаках с помощью «NotPetya»

Белый дом обвинил Россию в кибератаках в июне 2017 года, совершенных с помощью вируса «NotPetya». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В июне 2017 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что атака нанесла ущерб в «миллиарды долларов» в Европе, Азии и Америке. Отмечается, что кибератака являлась «частью усилий Кремля, направленных на дестабилизацию Украины». В Белом доме также заявили, что на атаку «последует международный ответ».

Ранее глава минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен обвинил Россию в атаке с помощью «NotPetya». Также обвинения в причастности российских властей к кибератаке выдвинули в МИД Великобритании. В Кремле назвали эти обвинения бездоказательными и беспочвенными.