В Турции по просьбе министра перепрограммировали невежливого робота

В Турции перепрограммировали созданного турецкими инженерами робота Sanbot, после того как он несколько раз перебил министра транспорта, судоходства и связи Ахмета Арслана во время его выступления. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, министр выступал в центре науки и технологий в Анкаре в День безопасного интернета. Ведущим мероприятия был робот. Несколько раз во время речи министра машина перебивала Арслана и призывала его говорить медленнее.

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«Коллеги, кто-то должен взять робота под контроль. Пожалуйста, сделайте все необходимое», — сказал Арслан.

Как сообщает газета, сначала у робота отключили микрофон, а после мероприятия его перепрограммировали.

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