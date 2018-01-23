Трамп ударил по возобновляемой энергетике ввозной пошлиной

Президент США Дональд Трамп утвердил ввозную пошлину в размере 30% на солнечные батареи, импортируемые в страну. Об этом сообщает Bloomberg.

Эта мера, по задумке главы государства, направлена на стимулирование производства оборудования для возобновляемой энергетики на домашнем рынке.

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Тем не менее, отмечает агентство, такое решение серьезно ударит по индустрии. В настоящий момент 80% всех солнечных батарей в США импортируется.

Опрошенные Bloomberg эксперты также оценили этот шаг в негативном ключе. Они не исключают, что это приведет к резкому росту цен на солнечные батареи.