Капитализация Netflix впервые превысила $100 млрд

Капитализация американской компании Netflix впервые пробила отметку в $100 млрд. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что в сезон каникул онлайн-сервис Netflix набрал больше новых подписчиков, чем ожидалось. На этих новостях акции компании взлетели на 8%, что и обеспечило преодоление психологической отметки в $100 млрд.

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В целом финансовые показатели компании за последний квартал соответствуют ожиданиям аналитиков. За последние три месяца Netflix заработал $3,29 млрд при ожиданиях в $3,28 млрд.

В компании уверены, что рост показателей продолжится.

Ранее сообщалось, что амурский тигр из Приморья снялся для сериала Netflix.