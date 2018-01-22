Правительство запретило мессенджерам сообщать о сотрудничестве со спецсужбами

Правительство России внесло изменения в правила взаимодействия организаторов распространения информации (ОРИ) с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Организаторы распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством РФ неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», – говорится в документе.

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Кроме того, не допускается нахождение программно-технических средств, которые используются в рамках взаимодействия ОРИ со спецслужбами, за пределами территории России.

Организатор распространения информации также обязан предоставлять уполномоченному органу безопасности удаленный доступ к эксплуатируемой им системе в срок не позднее трех месяцев с даты получения уведомления.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прокомментировал решение Мещанского суда оштрафовать на 800 тыс. руб. мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.