Посол России предложил Хантсману создать группу по кибербезопасности

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поднял во время встречи в Вашингтоне с американским послом Джоном Хантсманом тему создания совместной группы по кибербезопасности, передает РИА «Новости».

«Я поднял перед Ханстманом вопрос о возобновлении контактов между нашими странами на различных уровнях, в том числе чтобы встретились министры обороны, и в формате «2+2». Мы предложили создать группу по кибербезопасности, предложили восстановить контакты между парламентариями — это очень важно», — сказал он.

Реклама

Ранее послы России и США заявили о невозможности улучшить отношения стран «в одночасье».

Антонов также отметил, что во время встречи были намечены «совместные шаги».