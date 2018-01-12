Госдума приняла законопроект о СМИ-иноагентах в первом чтении

Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ — иностранных агентов, передает «Интерфакс».

Проект закона, в частности, устанавливает обязанность для иностранных СМИ зарегистрировать юридическое лицо на территории России. Также согласно проекту закона, СМИ, среди учредителей которых есть иностранный агент, должны указывать это в выходных данных.

Ранее стало известно, что под действие закона попадут блогеры, получающие финансирование от иностранных правительств.