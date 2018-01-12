Генпрокуратура повторно затребовала у Греции выдачи Винника

Генпрокуратура России повторно затребовала у Греции выдачи россиянина Александра Винника, которого обвинили в США в отмывании денег на криптовалютных биржах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генеральная прокуратура России намерена добиваться выдачи Винника А.В. на российскую территорию, 25.12.2017 в министерство юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики направлено соответствующее обращение», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, предыдущий запрос был направлен 18 августа 2017. В это же время в Грецию был направлен запрос минюста США об экстрадиции россиянина.

Ранее сообщалось, что верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции Винника в США.