ЕС вложит €1 млрд в создание суперкомпьютеров

Европейская комиссия намерена инвестировать совместно с государствами-членами ЕС в создание европейской инфраструктуры суперкомпьютеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как стало известно, предполагается инвестировать около €1 млрд из государственных средств до 2020 года.

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«Суперкомпьютеры уже стали инструментом крупных прорывов и инноваций во многих областях, напрямую касающихся повседневной жизни европейских граждан. Они могут помочь нам развивать персонализированную медицину, экономить энергию и более эффективно бороться против климатических изменений», — заявила член Еврокомиссии по цифровым экономике и обществу Мария Габриэль.

Ранее сообщалось, что глава Европарламента призвал увеличить бюджет ЕС в два раза.