Рогозин назвал русских хакеров «разновидностью сексуального насилия»

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем фейсбуке прокомментировал слова официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о заявлении главы ЦРУ Майка Помпео, касающегося якобы постоянного вмешательства России в выборы в США.

«Русские хакеры — это разновидность сексуального насилия, когда рука Москвы нагло держит за коленку девственность американской демократии. Однозначно осуждаем!», — написал он.

Ранее сообщалось, что Захарова ответила Помпео, который ранее заявил, что Россия «десятилетиями» пытается вмешиваться в выборы в США.